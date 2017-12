Traficante é resgatado de hospital público em Niterói por criminosos

RIO - O traficante Jhonny Luís da Silva, o Bebezão, foi resgatado por comparsas do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, zona norte de Niterói, no Grande Rio. Quinze homens armados invadiram a unidade de saúde na madrugada desta segunda-feira, 10, e levaram o traficante, que estava internado sob custódia.

Os criminosos entraram pelo portão principal e renderam dois policiais militares que faziam a guarda do traficante. Médicos e enfermeiros foram trancados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Pacientes e funcionários do hospital tiveram os celulares roubados pelo bando, que ficaram cerca de 25 minutos no hospital.

Bebezão, apontado como chefe do tráfico do Morro da Pedreira, na zona norte do Rio, foi baleado durante uma tentativa de roubo de uma carga de cigarros em 16 de outubro, na Pavuna. Três criminosos morreram na troca de tiros. O grupo tentava roubar o comboio de três carretas. Um dos motoristas chegou a ser mantido como refém.