Traficante Robinho Pinga morre em hospital do Rio

O traficante Robson André da Silva, o Robinho Pinga, de 33 anos, morreu às 9h20 desta segunda-feira, 31, no Hospital Municipal Souza Aguiar. Pinga, que cumpria pena na penitenciária de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, chegou ao Rio na véspera do Natal para tratar um tumor no cérebro. O traficante era apontado pela polícia como um dos maiores fornecedores de drogas e armas para favelas da zona oeste carioca. Robinho Pinga era o chefe do Terceiro Comando Puro e estava preso desde 2005.