Trechos do depoimento da estudante contra Sininho RIO - Uma traição amorosa na cúpula da organização rotulada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de quadrilha armada ajudou os investigadores a apurar como agia o grupo responsabilizado pelo comando dos protestos violentos que ocorreram no Rio a partir de junho de 2013. Confira trechos do depoimento que Anne Josephine Louise Marie Rosencrantz prestou à Polícia Civil: