Trem descarrila e deixa 5 feridos na zona norte do Rio

RIO - Cinco pessoas ficaram feridas, segundo os bombeiros, quando um trem da Supervia (concessionária de trens que interligam a região metropolitana do Rio) descarrilou, perto da estação de Cascadura, na zona norte do Rio, por volta das 14h30 desta terça-feira, 10.

O trem seguia pelo ramal Santa Cruz e saiu da linha pouco antes de chegar à plataforma de desembarque. Os passageiros dos dois últimos vagões tiveram de desembarcar e caminhar pelos trilhos até a estação.

A circulação de trens pelo ramal não foi interrompido, porque nesse trecho existe uma via auxiliar.

O motivo do descarrilamento será investigado por técnicos da concessionária e da Agestransp (agência reguladora de transportes do Estado do Rio).