Trens voltam a operar normalmente no Rio após acidente

RIO - As linhas de trem do Rio de Janeiro voltaram a operar normalmente na manhã desta terça-feira, 6, após uma colisão entre duas composições na noite de segunda-feira, 5, que deixou quase 150 feridos.

De acordo com a concessionária SuperVia, o ramal Japeri, onde houve o acidente, estava operando com intervalo médio de 16 minutos na manhã desta terça-feira. Técnicos trabalharam durante a madrugada para restabelecer a linha, informou a concessionária.

O acidente ocorreu por volta de 20h30, quando um trem que estava parado na Estação Presidente Juscelino, em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi atingido por trás quando fazia o desembarque de passageiros.

Hospitais da região receberam 147 pessoas feridas no acidente, praticamente todas com ferimentos leves, informou a Secretaria de Saúde do Estado.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), a SuperVia e a Secretaria de Transportes abriram inquéritos para apurar as causas do acidente.