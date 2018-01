Polícia do Rio apreende 3 menores em bloqueios da Operação Verão

RIO - Em um domingo de sol e calor no Rio, com bastante movimento nas praias, a Polícia Militar continuou fazendo bloqueios para fiscalizar os ônibus e recolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade (sem dinheiro e sozinhos), além de pessoas acusadas de não pagar a passagem do coletivo ou suspeitas de cometer algum crime.

Em um dos bloqueios, em frente a um shopping em Botafogo, antes de um túnel que leva a Copacabana, na zona sul, três adolescentes de 12,14 e 15 anos foram recolhidos e encaminhados por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para um abrigo em Laranjeiras (zona sul). Familiares serão chamados para buscar os jovens.

Outro menor, de idade não divulgada, foi apreendido com substância que a PM suspeita ser maconha. Ele foi levado à 10ª DP (Botafogo), onde seria registrada a apreensão.

Nas praias, apesar da grande concentração de banhistas, o clima foi tranquilo. "Tem policiais e guardas municipais, assim a molecada não tem coragem de aprontar nada de errado", afirmou o advogado Mário Sabino, de 68 anos, enquanto passeava pelo calçadão no Arpoador, na zona sul.