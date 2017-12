Três estrangeiros são presos em flagrante em estação de metrô no Rio

RIO - Três estrangeiros foram presos em flagrante ao tentarem arrombar a estação de metrô do Catete, na zona sul do Rio. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos portavam alicates, pé-de-cabra, lanterna e dispositivo de alarme. Eles foram identificados como dois de origem da República Checa e um da África do Sul.

Segundo a polícia, a prisão ocorreu após uma pessoa que passava pelo local avisar os agentes que cinco homens tentavam arrombar a estação. Policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Catete), que fica a cerca de 200 metros do local do crime, foram até lá.

Com a ajuda da Polícia Militar, eles conseguiram cercar todas as saídas e deter três dos criminosos, mas dois suspeitos fugiram pelos trilhos e não foram localizados. Diligências estão sendo realizadas para identificá-los e localizá-los.

O caso foi registrado como crime de dano qualificado e atentado contra a segurança do transporte. Os suspeitos detidos serão encaminhados para audiência de custódia.