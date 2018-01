Três ficam feridos em tentativa de assalto a loja na zona sul do Rio

RIO - Três clientes de uma unidade das Lojas Americanas foram baleados durante uma tentativa de assalto ocorrida na noite desta segunda-feira, 29, em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos receberam atendimento médico e não correm risco de morrer. Os assaltantes fugiram.

A loja fica na Rua das Laranjeiras e o episódio ocorreu por volta das 19h30. Daniel Luis Maria, de 63 anos, foi baleado na panturrilha; Luisa Soares da Paz, de 17 anos, foi atingida numa das mãos e Leandro Moura Leão, também de 17 anos, foi ferido de raspão no braço. Os três foram levados pelos bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio.

Segundo relatos nas redes sociais, Maria tinha ido à loja encontrar a mulher. Luisa e Leandro estudam em um colégio perto dali e estavam nas Americanas para fazer compras. Até as 22h30 não havia detalhes sobre a ação dos assaltantes. A loja fechou as portas após o episódio. Policiais militares do 2º Batalhão (Botafogo) tentaram localizar suspeitos, sem sucesso.