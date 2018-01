Três jovens da mesma família morrem em acidente de carro no centro do Rio

RIO - Três homens morreram num grave acidente de trânsito nas primeiras horas deste domingo na Avenida Presidente Vargas, principal via do centro do Rio. Outro passageiro ficou ferido e foi levado ao hospital.

Os quatro jovens seriam todos da mesma família. O carro em que estavam capotou após bater na lateral de outro automóvel, e acabou se chocando contra uma passarela, informou o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 2h25 da madrugada.

Leandro Aragão Garcia, de 24 anos, Gustavo Aragão Mesquita, de 28, e Fernando Aragão Garcia, de 29, morreram na ainda no local do acidente. Fabrício Aragão Fontes, de 28 anos, foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, segundo a Polícia Militar. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.