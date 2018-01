Três militares da Força de Pacificação ficam feridos na Maré

RIO - Três militares da Força de Pacificação que atua no Complexo da Maré desde abril do ano passado ficaram feridos na noite desta quarta-feira, 18, após um tiroteio na Vila dos Pinheiros, comunidade que integra o conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da Força de Pacificação, a tropa foi recebida a tiros na localidade por volta de 22h e reagiu.

Ainda segundo informações do Comando Militar do Leste, os três militares foram feridos sem gravidade e receberam atendimento médico.

"A partir de então, a Força de Pacificação reforçou a segurança da área, não havendo indícios de outras pessoas feridas", diz a nota.

De acordo com o planejamento integrado entre a Polícia Militar e o Exército, a Força de Pacificação sairá de vez da Maré no dia 30 de junho, deixando as 10 comunidades que ainda estão sob sua responsabilidade.