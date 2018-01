Três moradores são mortos no Complexo do Alemão

Três jovens moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio — entre eles, um adolescente de 17 anos —, morreram baleados nesta sexta-feira, 21. Policiais do Batalhão de Operações Especiais faziam uma operação na favela Nova Brasília, no conjunto, mas a PM não informou se houve tiroteio com traficantes.

A vítima de 17 anos era Gustavo Silva, alvejado quando se encaminhava para a padaria onde trabalhava. Outra é Bruno de Souza, soldado do Exército, que foi ferido dentro de casa. Um terceiro morador do Alemão morreu também alvejado. E uma adolescente foi ferida sem gravidade, conforme a PM.

Em nota, a corporação informou que policiais do Bope realizaram uma operação na Nova Brasília para a instalação de uma torre blindada de observação, que servirá à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela, na localidade conhecida como Largo do Samba. No entanto, não confirmou confronto.

Neste sábado, 22, o Bope segue na parte alta da comunidade, para a finalização da instalação da torre. Ela será usada no monitoramento da movimentação de traficantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A UPP Nova Brasília foi inaugurada em 2012, dois anos após a chamada “retomada” do Alemão pela polícia, com os objetivos de retirar de circulação traficantes portando armas pesadas e de controlar a criminalidade local. Mas a situação segue crítica até hoje.