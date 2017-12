Três morrem e 10 ficam feridos em acidente na BR-101, no Rio

Três pessoas morreram e dez ficaram feridas em um engavetamento na noite de domingo, na BR-101, no Rio de Janeiro. Quatro caminhões e uma van se envolveram em um acidente por volta das 19h30, na altura do km 147, na região de Macaé. A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por causa da resina que caiu de um dos veículos e ficou espalhada no local. Uma faixa da pista, no sentido Espírito Santo, foi liberada apenas às 5h30 desta segunda-feira, 30. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento chegou a cerca de 10 km. Apenas uma das vítimas havia sido identificada até a manhã desta segunda. De acordo com a PRF, José Rosa de Matos, de 67 anos, um outro homem, de aproximadamente 40 anos e uma menina de 7 anos morreram no local. Os dez feridos foram levados para o hospital de Macaé.