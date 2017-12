Três morrem e 4 ficam feridos em tiroteio na zona norte do Rio

RIO - Três homens morreram e quatro ficaram feridos durante um tiroteio na Estrada de Botafogo, em Costa Barros (zona norte do Rio), na tarde desta segunda-feira, 25. Até as 22h30, o episódio não havia sido plenamente esclarecido - as versões das polícias Civil e Militar são conflitantes.

Segundo a Polícia Militar, criminosos de facções rivais iniciaram uma troca de tiros depois que um dos grupos tentou roubar uma carreta carregada com bebidas. Dois dos três mortos tinham antecedentes criminais por homicídio.

Segundo a Polícia Civil, os três homens que foram mortos, de 17, 26 e 41 anos, estavam em veículos próximos da carreta que foi alvo do assalto e foram atingidos sem interferir no crime.

A Polícia Civil investiga o caso, e testemunhas foram conduzidas à Delegacia de Homicídios do Rio para prestar depoimento.