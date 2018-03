Três pessoas são baleadas em confronto entre traficantes no Rio

Três pessoas ficaram feridas por balas perdidas na madrugada deste domingo, 1, durante confronto entre traficantes de quadrilhas rivais, em Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. Duas das vítimas foram feridas quando passavam numa van. Um adolescente de 15 anos foi atingido em casa. O 14.º Batalhão (Bangu) reforçou o policiamento na área, mas, no início da tarde, moradores da Vila Kennedy queimaram um ônibus próximo à Avenida Brasil.

O tiroteio começou quando traficantes da Vila Aliança, favela que integra o Complexo da Coreia e é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), tentaram tomar o controle da venda de drogas na Vila Kennedy, reduto do Comando Vermelho.

A van, dirigida por André Luiz de Souza Pereira, de 33 anos, passava pela Vila Kennedy e ele foi atingido por um tiro na barriga. A passageira Jaqueline Venâncio, de 27, foi ferida de raspão na região do glúteo. O adolescente Victor de Abreu, de 15 anos, estava em casa e foi atingido na coxa esquerda.

As três vítimas foram atendidas no Hospital Estadual Albert Schweitzer (Realengo, zona oeste). O motorista foi operado e teve parte do intestino retirado; Jaqueline foi medicada e está em observação, e Victor também não precisou passar por cirurgia e permanece internado.

O carro blindado da PM, conhecido como caveirão, fez patrulhas na favela. Houve confrontos no sábado à tarde entre policiais e traficantes. A PM não informou se os traficantes da Vila Aliança conseguiram ocupar a Vila Kennedy.

Texto atualizado às 18h