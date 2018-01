TCM manda prefeitura do Rio reduzir tarifa de ônibus em 13 centavos

RIO - O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) determinou que a Prefeitura do Rio reduza o valor da tarifa dos ônibus municipais em R$ 0,131. O valor atual, de R$ 3,40, vigora desde o dia 3 de janeiro. Como o valor precisa ser arredondado, a nova tarifa deve ser de R$ 3,25. A Prefeitura do Rio informou que ainda não foi notificada sobre a determinação. Ela pode recorrer da decisão.

A redução foi proposta pelo conselheiro Ivan Moreira durante a sessão plenária desta terça-feira, 2, e seguida por todos os demais integrantes do Tribunal. Os R$ 0,131 referem-se ao valor gasto com as gratuidades oferecidas aos estudantes da rede municipal de ensino.

Para o conselheiro, incluir os gastos com o transporte de estudantes na tarifa foi uma "injustiça social" com os usuários que precisam do transporte municipal. Para Moreira, a população não pode pagar pela gratuidade dos estudantes e o ideal é que o recurso da gratuidade venha do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.