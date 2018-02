Trio invade casa de família Guinle no Rio

Três homens invadiram, no final da noite de sexta-feira, 19, uma residência pertencente aos Guinle, tradicional família carioca, na esquina da Rua São Clemente com a Rua Dona Mariana, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio.

O trio invadiu o imóvel, aparentemente abandonado há bastante tempo, utilizando uma escada, com a qual conseguiu escalar a grade que cerca a residência. Uma testemunha viu a ação dos criminosos e ligou para a Polícia Militar, que cercou o terreno. Todo a residência foi revistada, mas nenhum suspeito foi localizado. No local, policiais militares do 2º Batalhão apreenderam armas, provavelmente de coleção, como carabinas, garruchas e um fuzil, além de grande quantidade de munição de diversos calibres. Havia também pistolas antigas e joias.

Também foi encontrado pelos policiais um pé de cabra e um alicate de corte, utilizados possivelmente pelos assaltantes. Uma picape Fiat Strada, que não possui queixa de roubo ou furto, foi deixada no local supostamente pelo trio. Segundo os policiais que estiveram no imóvel, os bandidos entraram pela janela, pois várias delas estavam com os vidros quebrados. As armas apreendidas, provavelmente pertencentes aos ex-moradores, foram encaminhadas para a 10ª Delegacia, de Botafogo.