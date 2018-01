Troca de tiros em baile deixa três mortos e 12 feridos no Rio

RIO - Uma troca de tiros durante um baile na comunidade de Carobinha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou três mortos e 12 feridos, na noite desse sábado, 21. Segundo o comando do 40º Batalhão de Polícia Militar (Campo Grande), policiais foram acionados para verificar a denúncia de que homens armados atiravam contra um grupo que participava do baile. Chegando ao local, houve confronto com os criminosos.

Um policial foi atingido na perna e levado para o Hospital Rocha Faria. A polícia ainda encontrou no local três pessoas mortas e outros 11 feridos, dos quais sete foram socorridos no Hospital Albert Schweitzer e quatro, no Hospital Rocha Faria. “O policiamento na região segue reforçado”, informou a Polícia Militar em nota.