Turista alemão é esfaqueado e morto em assalto no centro do Rio

RIO - Um turista alemão morreu após ser esfaqueado em assalto na região central do Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira, 17. Fred Nicfind estava com a mulher, Sybelle Jurth, quando o casal foi atacado por criminosos. Fred foi ferido no peito e Sybelle, nas costas. Ao verem o casal ferido, populares chamaram uma patrulha do 5º Batalhão de Polícia Militar (Centro). De acordo com a PM, os dois foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

Fred passou por cirurgia, mas na resistiu aos ferimentos. A mulher foi medicada e liberada. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios (DH) da capital.

Este é o terceiro caso em que um turista é esfaqueado na cidade nos últimos três anos. Em setembro do ano passado, um argentino foi esfaqueado na perna na Praia de Copacabana, na zona sul. Na ocasião, um assaltante levou um celular e R$ 700. Já em 2013, um turista chinês foi esfaqueado no braço também no centro do Rio após ter seu celular roubado.