Turista é esfaqueado no calçadão de Copacabana

Um turista dinamarquês ficou ferido na manhã desta terça-feira, 12, após uma tentativa de assalto, na avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio. Claes Christian Agerup, de 66 anos, foi esfaqueado no braço esquerdo, após reagir á tentativa de assalto, enquanto estava em um quiosque, tomando água de coco, no trecho próximo à Rua Francisco Sá. Claes foi levado para o Hospital Miguel Couto e ele passa bem. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat). Aguarde mais informações.