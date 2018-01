Dois turistas argentinos morrem em acidente de carro na Lagoa

RIO - Dois turistas argentinos morreram quando o carro em que estavam colidiu com outro veículo, na tarde desta quinta-feira, 4, na esquina da Avenida Alexandre Ferreira com a Rua General Tasso Fragoso, a um quarteirão da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro.

Havia seis pessoas no veículo onde estavam os argentinos, um Ford Fiesta: um casal, dois filhos (um menino de 4 anos e uma adolescente de 13) e os pais da mulher. Até a noite desta quinta, não havia a identificação dos mortos, que são adultos. Os outros dois adultos e as crianças estão internadas nos Hospitais Municipais Miguel Couto, no Leblon, na zona sul, e Souza Aguiar, no centro.

No outro veículo envolvido no acidente, uma caminhonete Ford Ranger, havia dois adultos, moradores do Rio, que não se feriram. A responsabilidade pela colisão será investigada pela Polícia Civil.

Segundo o órgão, os argentinos estavam em férias no Rio, onde pretendiam permanecer até o próximo dia 16.