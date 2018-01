Turistas estrangeiros são assaltados e esfaqueados em trilha que leva ao Cristo

Dois casais estrangeiros foram assaltados na tarde desta quarta-feira, 5, quando faziam a trilha que leva ao Corcovado, onde fica o Cristo Redentor, um dos principais pontos turísticos do Rio. Além de serem roubados, um polonês e um inglês ainda foram esfaqueados pelos criminosos. Os dois foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto. As mulheres não ficaram feridas.

Liberado após o atendimento, o turista inglês prestou depoimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). Ele reconheceu por foto dois suspeitos que teriam praticado o assalto. O polonês permanecia internado no início da noite desta quarta. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil disse que não poderia dar mais informações sobre o caso.

Histórico. Casos de violência contra visitantes estrangeiros têm sido rotina no Rio. Em fevereiro, um turista americano foi esfaqueado em um bloco de carnaval em Ipanema, na zona sul. No mesmo mês, uma turista argentina foi baleada no Morro dos Prazeres, na região central carioca.