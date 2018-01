Uma mulher foi agredida a cada 3 minutos durante carnaval do Rio

RIO - Em cinco dias, período de duração da Operação Carnaval realizada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a instituição prestou 15.943 atendimentos por meio do telefone 190. Desses, 2.154 (13,5%) se referiam a casos de violência contra mulheres.

Divulgados pela PM, os dados se referem ao período das 8h de sexta-feira, 24, às 8h de quarta-feira, 1º, em todo o Estado. Portanto, houve mais de 430 casos desse tipo por dia, ou um episódio de agressão a cada pouco mais de 3 minutos.

O segundo tipo mais comum de ocorrência foi perturbação do sossego, com 1.923 chamadas (12% do total).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também foram realizadas 226 prisões e 78 apreensões (de crianças ou adolescentes), e 69 armas foram apreendidas. Foram encontradas e recolhidas 28 frascos de lança-perfume, além de pequenas quantidades de maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe.