Universitário é baleado na cabeça ao reagir a assalto na Gávea

Supostamente ao reagir a um assalto, às 19h30 de sexta-feira, 4, o estudante universitário Rodrigo Kopke de Almeida Silva, de 22 anos, aluno do curso de Relações Internacionais da PUC-RJ, foi baleado na cabeça, no bairro da Gávea, zona sul do Rio.

O assalto ocorreu Rua Marquês de São Vicente, próximo da universidade. Segundo o que testemunhas disseram à polícia, o rapaz teria sido abordado por um bandido que estava numa bicicleta e armado com um revólver. O assaltante teria exigido o iPod e a carteira do estudante, que teria reagido, inclusive entrando em luta corporal com o criminoso.

Após balear Rodrigo, o bandido fugiu sem levar nada. A vítima, cuja família mora na cidade de Valença, interior fluminense, vive numa pensão no Jardim Botânico, também na zona sul. Rodrigo foi operado e segue internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro do Leblon.