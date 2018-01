UPP é atacada e ônibus é incendiado na zona norte do Rio

RIO - A base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Arará/ Mandela, em Benfica (zona norte do Rio), foi atacada por criminosos no início da tarde desta terça-feira, 11. Foi uma represália a um confronto que terminou com a prisão de oito suspeitos. Um ônibus foi incendiado na Avenida Leopoldo Bulhões, na mesma região.

Segundo o comando da UPP Arará/Mandela, no final da manhã policiais faziam patrulhamento pela área conhecida como Pontilhão quando foram recebidos a tiros por criminosos. Os PMs revidaram e conseguiram prender oito suspeitos, além de apreender 135 pinos de cocaína, 22 trouxinhas de maconha e uma pistola de calibre 9 mm. O caso foi registrado na Central de Flagrantes, na Cidade da Polícia, na zona norte.

Pouco depois, possíveis comparsas dos oito presos acataram a tiros a base da UPP, na Rua Célio. Na sequência, um ônibus municipal que trafegava pela avenida Leopoldo Bulhões foi atacado. Criminosos ordenaram que todos desembarcassem e atearam fogo ao veículo. Os responsáveis pelos ataques à UPP e ao coletivo conseguiram fugir e não haviam sido identificados até as 17h15 desta terça.