UPP na zona norte do Rio é atacada por criminosos armados

RIO – A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier, instalada no bairro Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio, foi atacada por criminosos armados, no início da madrugada deste domingo, 18. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, houve confronto, mas não há informação de feridos.

Pela manhã, um tiroteio entre policiais e criminosos que ocupam a comunidade Cajueiro, em Madureira, na zona norte, levou à suspensão temporária do serviço de transporte BRT no bairro. Um suspeito foi ferido e socorrido no Hospital Carlos Chagas. Foram apreendidos um fuzil calibre 556, um rádio comunicador e drogas em quantidade ainda não medida. A operação já foi encerrada.