Van é incendiada na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro

RIO - Uma van foi incendiada por criminosos na madrugada desta sexta-feira, 1º, na Avenida Brasil, próximo ao Conjunto de Favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, ocupado pelas Forças Armadas desde o começo de abril. Os criminosos, segundo o Bom Dia Rio, teriam ordenado que passageiros e motorista descessem e jogado um coquetel molotov no veículo.

A ação poderia ser uma represália a um tiroteio que ocorreu mais cedo no Complexo de Manguinhos: dois homens em uma moto foram baleados por outro homem, ainda não identificado, que também estava numa motocicleta. As vítimas foram levadas para hospitais da região norte do Rio. O estado de saúde de umas delas é grave.