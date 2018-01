Venda de ingressos para Carnaval do Rio começa nesta quarta

Os ingressos para os desfiles do Carnaval 2008 do Rio de Janeiro começam a ser vendidos pelo telefone a partir desta quarta-feira, 5. As escolas de samba do Grupo Especial vão desfilar nos dias 3 e 4 de fevereiro e moradores de outros Estados podem comprar os ingressos podem ser comprados pelo telefone (21) 3035-7676, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17 horas. A arquibancada popular tem o valor mais barato - com meia entrada a R$ 5 e inteira a R$ 10 - e os preços dos camarotes chegam a até R$ 75 mil. Nesta quinta, serão vendidos os ingressos para arquibancadas especiais e cadeiras individuais. Para compradores do Rio, a venda é feita pelos telefones 2125-0003/04/05/07/11 para arquibancadas e 2125-0006/13 para as cadeiras individuais.