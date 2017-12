Ventania derruba árvores e deixa pontos do Rio sem energia

Atualizado às 9h05

RIO - Moradores do Rio de Janeiro acordaram assustados na manhã desta quarta-feira, 3, com uma forte ventania que chegou a derrubar árvores e complicou o trânsito na cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), houve rajadas de 97 km/h no Forte de Copacabana, na zona sul, de 86,7 km/h em Marambaia, na zona oeste, e de 55 km/h, em Santa Cruz, também naquela região do Rio. Pelo menos 14 árvores caíram. Há também pontos da cidade sem energia elétrica, nas zonas sul e oeste.

Na Lagoa, uma árvore caiu na Avenida Borges de Medeiros, que chegou a ficar fechada em um sentido próximo à Rua J. J. Seabra, mas já foi liberada segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR). Ainda assim, o trânsito continuava congestionado na região às 8h35.

Também na Lagoa, a Avenida Alexandre Ferreira, paralela à Borges de Medeiros, estava interditada às 8h35 na altura da Rua Maria Angélica.