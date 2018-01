Ventania que ultrapassa 80 km/h deixa 7 bairros sem luz no Rio

RIO - Apesar do dia ensolarado, o tempo começa a mudar no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, 21, e ventos que passam de 80 km/h já causaram estragos pela cidade. Ao longo da tarde, trechos de sete bairros ficaram sem luz depois que galhos de árvores caíram sobre fios de eletricidade. O teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte, parou de circular em função da ventania.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, faltou luz em Madureira e na Tijuca, na zona norte, e em Bangu, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Santa Cruz e Campo Grande (zona oeste). Na Tijuca, em Madureira e em Bangu a energia já foi restabelecida. Às 16h30, técnicos da Light (concessionária de eletricidade do Estado do Rio) trabalhavam para restabelecer o fornecimentos nos outros quatro bairros.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, às 14 horas foram registradas rajadas de vento muito fortes na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Forte de Copacabana, na zona sul. A velocidade do vento atingiu 81,7 km/h.

O tempo no Rio deve mudar na noite desta terça-feira, quando uma frente fria chega e provoca pancadas de chuva. A temperatura máxima, que chegaria a 33°C nesta terça-feira, deve se limitar a 23ºC amanhã.