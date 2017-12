Vídeo em que Paes manda moradora 'trepar muito' em moradia entregue no Rio viraliza nas redes

RIO - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB-RJ), aparece em um vídeo na internet mandando uma moradora “trepar muito” durante a entrega de moradias populares pela Prefeitura do Rio. O vídeo com a sugestão do prefeito viralizou nas redes sociais e causou polêmica entre internautas.

A entrega do imóvel a uma mulher chamada Rita foi conduzida pelo prefeito ao lado do candidato do PMDB à sucessão da prefeitura do Rio, o deputado federal Pedro Paulo. O candidato é ex-secretário executivo da Coordenação do governo Paes. Pelas imagens não é possível saber o local e a data do evento.

No vídeo, a mulher comemora após receber as chaves do prefeito. Paes entra no imóvel e dispara: “vai trepar muito nesse quartinho”, dirigindo-se à nova moradora. Em seguida, Paes pergunta a Rita se ela é casada, e prossegue com as piadinhas. “Vai trazer muitos namorados pra cá. Rita, faz muito sexo aqui, Rita”, aconselha o prefeito.

Ao deixarem o apartamento, ainda sob as câmeras, Paes se dirige à pequena multidão lá fora, abraçado a Rita: “Ela disse que vai fazer muito canguru perneta aqui. Tá liberado. A senha primeiro...”. No que a moradora responde: “Vou fechar a minha porta”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao fim da gravação, Paes ordena ao cinegrafista: “Corta, hein”, referindo-se às piadas com a moradora. Procurada pela reportagem, a assessoria do prefeito informou que não comentaria o assunto.

Repercussão. Internautas criticaram a conduta de Eduardo Paes na página oficial do prefeito no Facebook. Alguns chegaram a postar o vídeo da entrega do apartamento. Veja algumas mensagens deixadas por eleitores no perfil de Paes:

"Considero uma aberração a sua fala no momento da entrega do apartamento à cidadã, cujo nome não me ocorre... O fato mais grave foi o senhor chegar à sacada e anunciar que estava "tudo liberado", ou qualquer coisa que o valha. Com que direito você anuncia isso, como se ela fosse uma mercadoria??? Se ela tiver orientação devida, creio que cabe um processo... Lamentável... Baixo nível para dizer o mínimo....”, publicou a internauta Virginia de Andrade.

“É inacreditável que um prefeito tenha essa intimidade com moradora, ou em qualquer circunstância como prefeito jamais poderia ter essa atitude: Eduardo Paes, isso mostra como você e seu candidato a prefeitura do Rio de Janeiro estão desqualificados.", comentou o usuário Alex Bertoni.

“ O que o Senhor tem a dizer do mais novo vídeo seu rolando na internet????”, questionou Fernanda Ouriques.

“Rapaz como que tú fala um negócio daquele pra aquela moça ao entregar a casa pra ela ?!”, questionou também Valtair Francisco.