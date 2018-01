Vídeo mostra sequência de assaltos no centro do Rio

Um vídeo publicado na noite de 1º de janeiro na rede social Facebook mostra dois assaltos consecutivos na Ladeira de Santa Teresa, no bairro homônimo da região central do Rio, durante o dia.

Dois jovens - um deles sem camisa e ambos de chinelos - chegam em uma SpaceFox amarela e desembarcam. Armados com revólveres, abordam um casal também jovem que caminhava pela ladeira.

Os assaltantes recolhem a mochila que o rapaz usava, uma sacola que pertencia à garota e objetos pessoais de ambos, que são guardados no veículo.

Enquanto o primeiro assalto se desenrola, um carro de cor vinho tenta passar pela mesma rua e é abordado. Um terceiro assaltante, que aguardava na SpaceFox, desce do veículo e se junta aos outros para recolher objetos das novas vítimas. Depois, guardam na SpaceFox os pertences roubados, dispensam todas as vítimas e fogem com o carro em que haviam chegado.

Durante o arrastão, em duas ocasiões um dos ladrões derruba seu revólver, demonstrando pouca habilidade no manuseio das armas. Os três ladrões fogem no carro ainda com portas abertas.

O vídeo foi gravado em celular e publicado por um perfil chamado "Onde Tem Tiroteio - RJ". Não há identificação sobre a data em que os crimes ocorreram.

Até as 19h desta quarta-feira, 4, a publicação havia sido vista por mais de 130 mil pessoas, compartilhada por quase 2.300 e recebido 176 comentário. A maioria deles cobra mais policiamento no Rio e mais rigor na punição aos criminosos.