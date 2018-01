Vídeo registra assalto a médico no estacionamento da UFRJ; veja

RIO - Um vídeo flagrou o momento em que criminosos renderam um médico no estacionamento no câmpus do Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na zona norte no Rio, nesta quarta-feira, 19. As imagens mostram os assaltantes durante a ação, retirando do carro o profissional, que trabalha no hospital da UFRJ.

Veja o vídeo

A vítima aparece nas imagens rendida e conduzida pelos criminosos, com as mãos para o alto, para um outro carro. Em seguida, os dois veículos saem do local. O ação aconteceu durante o dia.

Segundo a Polícia Civil, o grupo conseguiu levar o carro do médico, mas a vítima acabou sendo liberada pelos criminosos. Ele prestou depoimento na 37ª Delegacia de Polícia (Ilha do Governador).

A polícia afirmou que "os agentes procuram imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os bandidos". O nome da vítima não foi revelado.