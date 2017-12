Visitação ao Pão de Açúcar será gratuita no domingo

A direção da Estrada de Ferro Corcovado, que administra os trenzinhos que levam ao Cristo Redentor, decidiu agradecer aos 10 milhões votos que elegeram o monumento uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Neste domingo, os brasileiros terão gratuidade na passagem do trem, se embarcarem depois das 16 horas. "É a nossa forma de agradecer o empenho dos brasileiros. Todos terão direito - nascidos do Oiapoque ao Chuí. Basta apresentar a carteira de identidade", afirmou o diretor da Estrada de Ferro Corcovado, Sávio Neves. Aos domingos, entre 2 mil e 3 mil pessoas visitam o Cristo. Neves calcula que, por causa da gratuidade, esse número chegue a 10 mil. Os trens, com lotação de 120 passageiros, saem a cada 20 minutos, da estação da Rua Cosme Velho, 513, no bairro do Cosme Velho, na zona sul. Não haverá distribuição de senhas. O horário da visitação será estendido até as 22 horas. Antes das 16 horas, o ingresso terá preço normal: R$ 36. Crianças até 5 anos (no colo) não pagam. Até 12 anos, o valor do bilhete é 18.