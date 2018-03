Voluntário do Pan desaparece e família se desespera

A família de Jean Wislay Araújo Jacintho, de 33 anos, está desesperada. Voluntário durante os Jogos Pan-Americanos, ele não aparece em casa desde a última sexta-feira. O pai, Eliel dos Santos Jacintho, disse que o filho saiu para trabalhar na Vila Pan Americana e não voltou mais. Jacintho acusou ontem o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos (Co-Rio)de não prestar informações sobre o paradeiro de Jean. De acordo com o Co-Rio, o voluntário apareceu na vila pela última vez na segunda-feira da semana passada. Depois desse dia, não se soube mais dele. Já a família - que percorreu hospitais, delegacias e foi ao Instituto Médico Legal e à vila perguntar por ele - alega que recebeu outra informação da organização: de que Jean foi trabalhar na quinta-feira passada. Ao Estado, o Co-Rio divulgou que entrou em contato com as forças policiais responsáveis pela guarda das instalações do Pan, mas que não recebeu mais notícias do voluntário. "Ele trabalhou todos os dias, só não foi na quinta-feira. Estava feliz de participar do Pan. Jean é depressivo, toma remédio controlado. Pode ter se aborrecido lá, ficado nervoso e ter acontecido alguma coisa. Estamos muito preocupados, não temos idéia do que aconteceu", contou o pai de Jean. Segundo ele, o filho foi visto indo para a Vila Pan-Americana, com o uniforme de voluntário, na sexta-feira - apesar de o Co-Rio informar que a presença dele não foi registrada neste dia. "O Co-Rio tinha que nos dar uma resposta, mas eles dizem que não têm responsabilidade. Informam que não têm como saber se o voluntário entrou ou saiu da vila. Então por que ele usava crachá?", indagou o pai. O irmão Igor também está revoltado. "Ele se candidatou para ajudar o Rio na hora que o Rio precisava. E agora que estamos precisando ninguém ajuda a gente."