Voo da Air France cancelado por problemas na aeronave decola do Rio

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Decolou no Rio às 23h40 de domingo, 18, o voo da Air France com destino a Paris que havia sido cancelado na noite de sábado, 17, após mais de 28 horas de atraso. É o quarto voo da companhia para a capital francesa que apresenta problemas em oito dias, por razões variadas.

Segundo a Air France, os 170 passageiros receberam alimentação, transporte e acomodação necessários. O voo AF445 decolaria do aeroporto internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio, às 19h05 de sábado, mas foi cancelado por causa de um problema eletrônico na aeronave, um Airbus A330-200.

A série de problemas começou em 10 de julho, quando um avião da empresa que fazia a mesma rota fez um pouso não programado em Recife, por causa de uma suspeita de bomba. Na terça-feira, 13, um defeito técnico nos banheiros da aeronave que ia para Paris fez com que o piloto retornasse ao Rio, duas horas e meia após ter decolado do Galeão. Na quinta-feira, 15, o voo que partiria de São Paulo para Paris também foi cancelado, devido a uma avaria na fuselagem do avião.