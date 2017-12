Zona norte do Rio de Janeiro tem novo tiroteio

RIO - Pela segunda noite consecutiva, moradores do Complexo de favelas do Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio, foram surpreendidos por um tiroteio entre policiais e bandidos da região, nesta quinta-feira, 20. De acordo com o Comando de Polícia Pacificadora (CPP), policiais do Grupamento de Polícia de Proximidade (GPP) da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier se depararam com homens vendendo drogas no Morro do Gambá, às 20h45. Houve troca de tiros, mas os traficantes conseguiram fugir.

Durante as buscas, os PMs encontraram 17 papelotes de cocaína que os traficantes deixaram cair na fuga. Em outro ponto da favela, no mesmo horário, policiais patrulhavam a localidade conhecida como Cachoeira Grande e encontraram outro grupo de bandidos. Houve nova troca de tiros e mais uma vez o grupo conseguiu fugir.

Motoristas de ônibus que seguiam para o Lins de Vasconcelos e regiões próximas avisavam aos passageiros que não estavam circulando nas proximidades no Complexo do Lins.

As ocorrências foram registradas na 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo). Não há registro de feridos. O policiamento segue reforçado na região com o apoio de outras UPPs.

Entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que corta favelas do complexo do Lins, ficou fechada por cinco horas por causa de intenso tiroteio.