À moda russa

Durval Braga nos enviou a bela foto abaixo. Mostra sua mãe, Maria José Braga (à direita), e uma prima dela, Maria Isaura, fantasiadas de russas em um carnaval da década de 1940. Ambas tinham por volta de 20 anos.

Ele não sabe ao certo o local da pose. “Pode ser São Paulo, Rio ou Mogi das Cruzes”, conta. O nome do fotógrafo também é desconhecido, mas – a julgar pela qualidade da imagem – certamente era um profissional.

“Para as famílias, o recatado carnaval da época consistia em passar o dia com uma fantasia“, continua Durval. “Nada de bailes – a não ser em casa mesmo. Nada de desfiles – no máximo um corso, mas ninguém na família tinha carro.”



