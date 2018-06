Renata Cortez Sica, de Araras, no interior paulista, nos enviou a foto de seu tio-avô Camillo Sica. Com uma espécie de macacão de banho e touca na cabeça, ele posou para o fotógrafo ao lado de um amigo na Praia de Samaritá, no município da Praia Grande, litoral sul de São Paulo, em 26 de abril de 1936.

Renata lembra que em Samaritá uma estação ferroviária conectava o percurso Mairinque/ São Paulo-Samaritá com o percurso Santos-Juquiá da antiga Estrada de Ferro Sorocabana.

Quer ver mais fotos antigas do litoral de São Paulo? Não deixe então de visitar os posts Férias em Santos, Paisagens do litoral, Praia do José Menino e Imagens de Caraguatatuba.