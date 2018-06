Carrões comerciais

Já falamos dos carrões de antigamente em outro post. E houve até polêmica nos comentários de leitores. Mas faltaram duas fotos que também merecem ser vistas. Elas mostram os veículos do Açougue Redentor e da Pharmácia S. Pedro. Infelizmente, as imagens não trazem anotações como data e local no verso, mas são bem interessantes.

Numa época em que automóvel estava relacionado a luxo, não era nada mau para o empresário mostrar que seu comércio também já tinha carro. E muitas vezes com motorista. Além de servirem para distribuir produtos aos clientes, os veículos carregavam funcionários e, de quebra, eram uma propaganda ambulante do negócio.

