Cenários paulistanos

Estádio do Pacaembu, Viaduto do Chá, Estação da Luz. Alguns cartões-postais paulistanos serviram de cenário para as fotos enviadas ao nosso blog por Marcos de Paula Craveiro. Morador do bairro do Sumaré, São Paulo, ele conta que tem muitas fotos escaneadas da família, algumas verdadeiras pérolas. As imagens a seguir mostram seus pais, Alfredo e Gladys, e seu tio Aquiles em diferentes partes da cidade.

Alfredo Craveiro posa na frente do Estádio do Pacaembu, em 1959

Alfredo, acendendo um cigarro diante da Estação da Luz, em 1958

Aquiles (centro) e dois amigos, diante do Museu do Ipiranga, em 1945

Inauguração do Bar Benedito na Avenida Ipiranga, em 1959

Alfredo e Gladys no Viaduto do Chá, centro de São Paulo, em 1961

Agradecemos ao Marcos pelas fotos

