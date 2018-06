A foto acima mostra uma das turmas do pai de Carlos Moraes. No fim da década de 1930, ele estudava em um colégio público na Aclimação. “Ele é o menino de gravatinha, à esquerda do professor ao centro da foto”, conta Carlos.

Já a segunda foto do post é mais recente. Foi tirada em 1962 e mostra a turma do 3.º ano primário do Instituto Mater Salvatoris, hoje Colégio Madre Paula Montalt, na Vila Leopoldina. Foi enviada por Luiz Antonio dos Santos, o 4.º da esquerda para a direita na fileira de trás, dos meninos.

As duas fotos seguintes foram enviadas por Luiz Toledo, um engenheiro paulistano do Tatuapé que hoje vive fora de São Paulo. “Essas fotos são recordações interessantes de uma fase muito rica de nossas vidas. Ainda tenho contato com alguns amigos de ginásio”, conta.

A primeira foto foi tirada em 1968 no Educandário Espírito Santo, na Rua Tuiuti, no Tatuapé. Mostra a turma do pré. A segunda, da Escola Municipal Artur Azevedo, também no Tatuapé, foi tirada em 1975 e mostra a turma da 7ª série do ginásio.

