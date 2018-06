Família Menani

O jornalista Rogério Menani nos enviou a foto da família do casal Maria Santa Rosa e Reodante Menani (sentados, no centro da imagem). Tirada em 1945, ela mostra o pai dele, Moacir, ainda recém-nascido no colo da avó. Filho de imigrantes, Reodante virou proprietário de terras no interior paulista e gerou uma enorme família — vejam os seus oito filhos!

A maioria deles está hoje estabelecida nas regiões de Ribeirão Preto, Monte Alto, Catanduva e Itajobi. E muitos de seus descendentes ainda mantêm terras nessas regiões do interior de São Paulo.

“Pelo que minhas tias contaram, esta primeira foto deve ter sido tirada em uma fazenda por um caixeiro viajante”, diz Rogério. “Olhe o cenário que montaram, com um tapete ao fundo!”

Já na segunda foto, de 1967, aparecem novamente os oito filhos com o pai. Nela, só não está Maria Santa Rosa, a avó de Rogério, falecida em 1947.