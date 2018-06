Família Ming

Esta foto é do final dos anos 1920. Mostra os filhos do casal David Ming e Catarina Inês Amstalden Ming, imigrantes suíços, moradores da Colônia Helvetia, no município de Indaiatuba, na região de Campinas. Da esquerda para a direita, Leão Ming, Helena Ming (depois Amstalden), José Ming, Gertrudes Ming, Rosa Ming (depois Ming Azevedo) e Ana Ming (depois Ming Schledorn).

Rosa é a mãe do colunista de Economia do Estadão Celso Ming, o dono da foto. É ele também quem nos conta que o retrato foi depois enviado para a parentada na Suíça, um costume que era comum também entre outros imigrantes no Brasil. “Servia para passar a mensagem de que, apesar da vida dura e de sacrifícios, a família havia conseguido dar a volta por cima“, lembra Ming. “O carrão era prova disso.”

Celso Ming também nos enviou esta segunda foto, de um time de várzea de São Paulo, provavelmente dos anos 1930. O primeiro jogador em pé à esquerda é José de Azevedo Pinheiro Júnior, seu pai. Vale a pena reparar nos penteados dos jogadores. Um deles usa até redinha na cabeça.

