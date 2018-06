Histórias de família

Vários internautas atenderam ao nosso pedido e enviaram fotos de família para também serem publicadas no blog. A partir de hoje, vocês poderão conhecer suas histórias e imagens. Para quem também quer ver suas fotos antigas publicadas, basta enviá-las para o e-mail blogalbumderetratos@gmail.com.

Importante: o envio das fotos autoriza automaticamente sua publicação neste blog, sem qualquer ônus às partes.

A primeira foto foi enviada por Cristina Sayuri Tsuha Prado. Mostra seu avô materno, que ficou órfão ainda criança e, com ajuda das fotos, tentou recriar sua história para ele e os filhos. Não por acaso acumulou centenas de imagens. A foto abaixo foi tirada logo após mudar com a família de Paraguaçu Paulista para São Caetano do Sul, a alguns quilômetros do Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, que aparece no fundo da foto. O ano, escrito em meio aos caracteres em japonês, é 1958. Na foto estão os avós, os tios e a mãe de Cristina, que hoje trabalha no Ipiranga, a alguns minutos do Museu.