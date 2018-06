A foto abaixo mostra Francisco Ignácio Homem de Mello e foi tirada em 24 de fevereiro de 1908 no estúdio de Joseph Vollsack, ou J.Vollsack. Segundo Guilherme Homem de Mello, o bisneto de Francisco Ignácio, que nos enviou sua foto, o estúdio ficava na Rua Direita, n.º 2, em São Paulo. Ele conta ainda que Vollsack atuou em S. Paulo entre 1880 e 1912 e foi gerente e sucessor da célebre Photographia Allemã, de Alberto Henschel.

Vale lembrar que a foto acima é um legítimo carte-de-visite, formato muito comum nas imagens do começo do século 20 no Brasil, como vimos ontem no post Do cabinet-portrait ao carte-de-visite. Para melhor visualização, ela foi ampliada. Na realidade, tinha o tamanho de um cartão de visitas – daí o nome.

