Imagens de Caraguatatuba

Na semana passada, publicamos um post com belas paisagens do litoral sul paulista. Hoje, as imagens são de uma cidade do outro lado da costa de São Paulo – Caraguatatuba, no litoral norte. E foram enviadas por Filadelfo Cunha. Vale a pena reparar nos casarões de estilo colonial, nas igrejinhas de antigamente e nas paisagens bem mais vazias que as das atuais temporadas.

E, se você também tiver guardados em casa retratos e paisagens de décadas passadas e quiser vê-los no blog Álbum de Retratos, basta escaneá-los e mandá-los para o e-mail blogalbumderetratos@gmail.com. O envio já implica autorização para publicação, sem qualquer custo para as partes.