A foto abaixo mostra o pai de Francisco Simões, um dos internautas que estão colaborando com o nosso blog, quando ainda era bebê. Foi tirada em 9 de agosto de 1925 na capital da Paraíba, que na época ainda nem se chamava João Pessoa, mas sim Parahyba. Ele lembra que seu pai completaria um ano alguns dias depois, em 21 de agosto. E destaca um detalhe curioso: “O mais interessante nessa foto é que meu pai usa adereços que hoje seriam exclusivos de meninas, como pulseiras e correntinha no pescoço. Segundo ele, na época todos os bebês eram “enfeitados” dessa forma. A própria roupa hoje seria chamada de vestido, não?”

A outra foto, com os três meninos, é de 1930. Manuel Simões, o pai de Francisco, novamente aparece, no meio de um irmão e de um primo. A imagem também foi tirada na Parahyba e, como diz Francisco, registra detalhes de uma infância à moda antiga, com crianças descalças brincando nos quintais e ruas.