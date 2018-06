Nos anos 1930, um senhor chamado Joaquim Augusto Teixeira trabalhava no Centro Telefônico de Igarapava, no interior paulista. Não por acaso, ganhou na cidade o apelido de Joaquim do Centro. Sua foto ao lado de um colega – provavelmente funcionário do mesmo local – nos foi enviada por Walace Balthazar da Silva, que também havia colaborado no post Em Igarapava.

Joaquim Augusto Teixeira também é o cavaleiro da foto abaixo. Segundo Walace, o retrato foi tirado, na mesma década de 1930, na Rua Pacífico Pinheiro, ao lado da estação de Igarapava. Aqui vale um desafio: na foto de cima, qual dos dois bigodudos é o Joaquim do Centro?