Na época das boias

Os três retratos deste post foram enviados por Orlando Bracco Filho e mostram cenas de praia muito curiosas. Dê uma olhada, por exemplo, nas grandes boias da primeira imagem. Numeradas, elas costumavam antigamente ser alugadas por comerciantes no litoral paulista para diversão dos banhistas. Repare também nos grandes macacões e sungas usados no século passado e, por fim, nas marcas pretas que aparecem na moldura das imagens, principalmente na primeira e na segunda. Elas costumavam surgir durante a revelação das fotos feita pelos lambe-lambes. Como eram necessários banhos em emulsões para que a imagem se fixasse no papel, era comum que eles utilizassem pregadores para pendurá-las para secar em varais. O ponto de contato do objeto com o papel resultava em uma ou mais marcas pretas, que acompanhavam retrato e retratados para sempre.