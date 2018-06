Lucia Helena de Campos Fernandes Blanco nos enviou uma foto que está diretamente ligada à história de um dos mais tradicionais bairros paulistanos. A imagem mostra a família do italiano Angelo Menoncello, que em 1890 foi morar na Lapa, zona oeste da cidade, e ali se casou com Anunciata Bonamico. Muito trabalhador, começou abrindo uma pioneira loja de ferragens na Rua Belchior Carneiro, hoje Lapa de Baixo. E foi um dos precursores do comércio da região. A foto abaixo foi publicada em reportagem do Jornal da Lapa do dia 12 de junho de 1980 e guardada por Lucia durante todos esses anos.